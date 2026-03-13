Kongresmeni i senatori traže od Rubija da se spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu

Danas pre 48 minuta  |  Beta
Kongresmeni i senatori traže od Rubija da se spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu

Nekoliko članova američkog Kongresa uputilo je pismo državnom sekretaru Marku Rubiju, pozivajući ga da spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu, navodeći da bi takvo povlačenje moglo izazvati nestabilnost ne samo u zemlji već i u širem regionu Zapadnog Balkana u vreme zlonamernih uticaja.

U pismu upućenom Rubiju 11. marta izrazili su „duboku zabrinutost“ zbog izveštaja da administracija predsednika Donalda Trampa razmatra povlačenje dela američkih snaga iz misije NATO-a na Kosovu, KFOR-a. „U vreme povećane političke krhkosti i rasta zlonamernog uticaja na Zapadnom Balkanu, prerano smanjenje američkog prisustva rizikuje destabilizaciju ne samo Kosova već i šireg regiona, posebno Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da očuvate nivo američkih snaga kako
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"…

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"

Blic pre 1 sat
Vučić opet napada komšije: Optužuje Zagreb da je podrška za rušenje Srbije, a ima strah od "formiranja vojnog saveza"…

Vučić opet napada komšije: Optužuje Zagreb da je podrška za rušenje Srbije, a ima strah od "formiranja vojnog saveza" Hrvatske, Albanije i Kosova

Nova pre 53 minuta
Vučić: Srbija se "priprema za napad" Albanije, Hrvatske i Kosova - Zagreb se našao u čudu kad su videli rakete

Vučić: Srbija se "priprema za napad" Albanije, Hrvatske i Kosova - Zagreb se našao u čudu kad su videli rakete

N1 Info pre 1 sat
Vučić se zahvalio Rami: Kosovo je noćna mora za sve ljude slobodarskih opredeljenja širom sveta

Vučić se zahvalio Rami: Kosovo je noćna mora za sve ljude slobodarskih opredeljenja širom sveta

Euronews pre 1 sat
Probudite se uz Euronews Jutro: Dvostruki standardi Saveta Evrope za Grenland i Kosovo

Probudite se uz Euronews Jutro: Dvostruki standardi Saveta Evrope za Grenland i Kosovo

Euronews pre 1 sat
Vučić o pretnji Plenkovića da će upozoriti NATO zbog Srbije: "Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo u čudu zbog naših raketa"

Vučić o pretnji Plenkovića da će upozoriti NATO zbog Srbije: "Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo u čudu zbog naših raketa"

Mondo pre 1 sat
Vučić: Otkad sam ja premijer i predsednik države - nema ratova, sukoba, destabilizacije

Vučić: Otkad sam ja premijer i predsednik države - nema ratova, sukoba, destabilizacije

Radio 021 pre 2 sata

Ključne reči

KosovoBalkanBosnaHercegovinaNATOKFORBosna i HercegovinaDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Kongresmeni i senatori traže od Rubija da se spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu

Kongresmeni i senatori traže od Rubija da se spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu

Danas pre 48 minuta
Vučić: „Nestašice nafte neće biti“

Vučić: „Nestašice nafte neće biti“

Danas pre 1 sat
"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"…

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"

Blic pre 1 sat
"Noćas zasedamo o cenama goriva" Vučić: "Izlazimo sa rezervama, neće biti nestašice! Dizel ne sme da pređe 210 dinara"

"Noćas zasedamo o cenama goriva" Vučić: "Izlazimo sa rezervama, neće biti nestašice! Dizel ne sme da pređe 210 dinara"

Blic pre 1 sat
"Idemo da pobedimo u svih 10 opština", Vučić o lokalnim izborima: Stranka kojoj pripadam je ubedljivo najpopularnija

"Idemo da pobedimo u svih 10 opština", Vučić o lokalnim izborima: Stranka kojoj pripadam je ubedljivo najpopularnija

Blic pre 58 minuta