Kongresmeni i senatori traže od Rubija da se spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu

Nekoliko članova američkog Kongresa uputilo je pismo državnom sekretaru Marku Rubiju, pozivajući ga da spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu, navodeći da bi takvo povlačenje moglo izazvati nestabilnost ne samo u zemlji već i u širem regionu Zapadnog Balkana u vreme zlonamernih uticaja.

U pismu upućenom Rubiju 11. marta izrazili su „duboku zabrinutost“ zbog izveštaja da administracija predsednika Donalda Trampa razmatra povlačenje dela američkih snaga iz misije NATO-a na Kosovu, KFOR-a. „U vreme povećane političke krhkosti i rasta zlonamernog uticaja na Zapadnom Balkanu, prerano smanjenje američkog prisustva rizikuje destabilizaciju ne samo Kosova već i šireg regiona, posebno Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da očuvate nivo američkih snaga kako