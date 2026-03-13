NASA posle popravki odobrila poletanje svoje rakete Artemis za kruženje oko Meseca

Danas pre 4 sati  |  Beta
Američka svemirska agencija NASA dala je zeleno svetlo da njena raketa za Mesec sa četiri astronauta može da krene u svoju misiju kruženja oko Meseca u aprilu, pošto je završena poslendja runda popravki.

Raketa duga 98 metara će biti izvučena iz hangara i vraćanja na platformu za poletanje iduće nedelje u Svemirskom centru Kenedi na Floridi, a očekuje se da će biti pokušaj lansiranja već 1. aprila. Taj let će označiti prvo putovanje na Mesec sa ljudskom posadom u više od 50 godina. Posada rakete Artemis Dva trebalo je da krene na kruženje oko meseca ranije ove godine ali je to odloženo zbog curenja goriva i drugih problema na svermirskom lansirnom sistemu. Iako je
