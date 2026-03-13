NASA posle popravki odobrila poletanje svoje rakete Artemis za kruženje oko Meseca

Američka svemirska agencija NASA dala je zeleno svetlo da njena raketa za Mesec sa četiri astronauta može da krene u svoju misiju kruženja oko Meseca u aprilu, pošto je završena poslendja runda popravki.

Raketa duga 98 metara će biti izvučena iz hangara i vraćanja na platformu za poletanje iduće nedelje u Svemirskom centru Kenedi na Floridi, a očekuje se da će biti pokušaj lansiranja već 1. aprila. Taj let će označiti prvo putovanje na Mesec sa ljudskom posadom u više od 50 godina. Posada rakete Artemis Dva trebalo je da krene na kruženje oko meseca ranije ove godine ali je to odloženo zbog curenja goriva i drugih problema na svermirskom lansirnom sistemu. Iako je