BLOG UŽIVO: Izrael gađao više od 200 ciljeva u Iranu, četiri člana posade poginula u padu američkog aviona, Tramp poručuje da se rat odvija „veoma brzo"

Insajder pre 8 minuta
BLOG UŽIVO: Izrael gađao više od 200 ciljeva u Iranu, četiri člana posade poginula u padu američkog aviona, Tramp poručuje da…

Sukob na Bliskom istoku ne jenjava, dok se borbe između SAD, Izraela i Irana nastavljaju i dalje utiču na bezbednosnu situaciju širom regiona. Tokom noći i jutra nastavljeni su intenzivni izraelski udari na ciljeve u centralnom i zapadnom Iranu, Teheran je uzvratio novim raketnim napadima na sever Izraela, dok su incidenti zabeleženi i u Dubaiju, Iraku i Turskoj, uključujući sirene u NATO bazi Indžirlik i oštećenje zgrade posle presretanja projektila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U Vašingtonu, Donald

Britanski avioni RAF-a "tajfun" angažovani su iznad Bahreina u okviru odbrambenih operacija Velike Britanije na Bliskom istoku. Kako je preneo BBC, dva od četiri aviona poslata u Katar posebno su raspoređena za presretanje dolazećih dronova dok sukob SAD i Izraela sa Iranom ulazi u drugu nedelju. Bahreinski zvaničnici su saopštili da je od početka sukoba presretnuto 190 dronova i 114 raketa, ali da i dalje postoji hitna potreba za kratkometnom protivvazdušnom
