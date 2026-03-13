Mladić (19) pao sa 4. sprata studentskog doma! Strašna nesreća u Kotoru: Lekari mu se bore za život

KOTOR - Student Pomorskog fakulteta u Kotoru, mladić (19) iz Bileće pao je sa četvrtog sprata sudentskog doma u tom gradu.

Prema prvim informacijama sa terena, mladić je teško povređen i transportovan u Klinički centar Crne Gore i životno je ugrožen. Sve okolonosti koje su dovele do ove nezgode biće utvrđene daljom istragom, a prema prvim nezvaničnim informacijama nije reč o pokušaju samoubistva. Kurir.rs/RINA