U Iranu raseljeno više od tri miliona ljudi! Dramatičan izveštaj UNHCR o stanju u toj zemlji

Kurir pre 20 minuta  |  Beta)
Više od tri miliona ljudi u Iranu je raseljeno zbog rata, saopštila je danas Agencija UN za izbeglice ( UNHCR).Većina raseljenih pobegla je iz Teherana i drugih većih gradova ka severu zemlje ili u sela.

Prema preliminarnim procenama, kako se navodi u saopštenju na sajtu UNHCR, interno je raseljeno između 600.000 i milion iranskih domaćinstava, odnosno 3,2 miliona ljudi. Broj raseljenih će verovatno nastaviti da raste kako neprijateljstva traju, ocenjuje UNHCR i ukazuje na zabrinjavajuću eskalaciju humanitarnih potreba. Pogođene su i izbegličke porodice u Iranu, uglavnom Avganistanci, koji su posebno ranjiva grupa, s obzirom na njihovu nesigurnu situaciju i
