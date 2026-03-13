Živković: Povući urbanistički plan za Crveni krst iz hitne procedure

Odbornik i predsednik Opštinskog odbora koalicije "Niš, moj grad" Bojan Živković zatražio je da se rasprava o urbanističkom planu za nišku opštinu Crveni krst povuče iz hitne procedure sa današnje sednice skupštine te opštine.

Kako je istakao, odbornici nisu dobili sve ključne informacije neophodne za donošenje važne urbanističke odluke o Crvenom krstu, navodi se u saopštenju koalicije. "U materijalu smo prvo dobili verziju dokumenta iz maja 2025. godine, a zatim samo dan pred sednicu novu verziju iz februara 2026. godine. Zbog toga je potpuno legitimno pitanje koji je dokument uopšte bio na javnom uvidu i o kom dokumentu danas odlučujemo", rekao je Živković. Dodao je da je dodatni