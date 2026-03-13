Živković: Povući urbanistički plan za Crveni Krst iz hitne procedure

N1 Info pre 30 minuta  |  Beta
Živković: Povući urbanistički plan za Crveni Krst iz hitne procedure

Odbornik i predsednik Opštinskog odbora koalicije "Niš, moj grad" Bojan Živković zatražio je da se rasprava o urbanističkom planu za nišku opštinu Crveni krst povuče iz hitne procedure sa današnje sednice skupštine te opštine.

Kako je istakao, odbornici nisu dobili sve ključne informacije neophodne za donošenje važne urbanističke odluke o Crvenom krstu, navodi se u saopštenju koalicije. "U materijalu smo prvo dobili verziju dokumenta iz maja 2025. godine, a zatim samo dan pred sednicu novu verziju iz februara 2026. godine. Zbog toga je potpuno legitimno pitanje koji je dokument uopšte bio na javnom uvidu i o kom dokumentu danas odlučujemo", rekao je Živković. Dodao je da je dodatni
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Živković: Povući urbanistički plan za Crveni krst iz hitne procedure

Živković: Povući urbanistički plan za Crveni krst iz hitne procedure

Nova pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Najnovije vesti »

Stefanović: Đinđić ratovao protiv kriminalaca, Vučić sa takvima urniše Srbiju

Stefanović: Đinđić ratovao protiv kriminalaca, Vučić sa takvima urniše Srbiju

N1 Info pre 4 minuta
Signali: Epski bes – pretnja po region?

Signali: Epski bes – pretnja po region?

RTV pre 0 minuta
U Los Anđelesu u nedelju uveče 98. ceremonija dodela Oskara

U Los Anđelesu u nedelju uveče 98. ceremonija dodela Oskara

Beta pre 0 minuta
​Jagoda Lazarević: Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju

​Jagoda Lazarević: Novim petogodišnjim planom Kina stremi visokokvalitetnom razvoju

Beta pre 5 minuta
Lončar: U narednih godinu do godinu i po dana biće rešene liste čekanja

Lončar: U narednih godinu do godinu i po dana biće rešene liste čekanja

RTV pre 0 minuta