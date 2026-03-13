Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

Najprestižniju regionalnu nagradu u medicini, „International Medis Awards for Medical Research“, ove godine iz Srbije osvojila je prof. dr Milica Bajčetić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ovo priznanje, koje međunarodna stručna komisija dodeljuje već dvanaestu godinu zaredom, nagrađuje najznačajnija istraživačka dostignuća lekara i farmaceuta iz zemalja srednje i istočne Evrope. Svečana dodela nagrada održana je sinoć (12. marta) u glavnom gradu Slovenije. Komisija je pregledala 243 naučno-istraživačka rada, a kriterijume za nominaciju ove godine zadovoljilo je 196 prijava. Takođe, ove godine 42 stručna rada stigla su z Srbije, ali su samo dva