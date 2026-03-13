Vojska SAD: Poginulo svih šest članova posade aviona koji se srušio u Iraku

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (SAD) potvrdila je danas da je svih šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Iraku poginulo, kao i da to nije bila posledica napada.

SAD su ranije danas objavile da je u padu aviona-cisterne KC-135 na zapadu Irana poginulo četvoro ljudi, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Centralna komanda je saopštila da se incident dogodio juče oko 14 časova po lokalnom vremenu, kao i da se okolnosti nesreće istražuju. Ministar odbrane SAD Pit Hegset (Pete Hegseth) nazvao je poginule članove posade „herojima“ i naveo da će nas „njihova žrtva ponovo obavezati na odlučnost ove misije (protiv Irana)“. Centralna komanda je