Bivši direktor Beogradske poslovne škole pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja

Apelacioni sud u Beogradu, odlučujući u trećem stepenu, pravosnažno je osudio Iliju Samardžića na kaznu kućnog zatvora od godinu dana, povodom optužbi da je kao direktor Beogradske poslovne škole oštetio školu za 781 milion dinara.

Ovaj sud je odlučivao u trećem stepenu jer je prvostepenom presudom Samardžić bio oslobođen od optužbe, ali je drugostepeni sud Apelacioni, tu presudu, usvojivši žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, preinačio i osudio ga na godinu dana kućnog zatvora. Odlučujući u trećem stepenu Apelacioni sud je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio drugostepenu presudu, objavljeno je na sajtu tog suda. Samardžić je osuđen po optužnici Posebnog odeljenja za suzbijanje