Direktor Beogradske poslovne škole osuđen na godinu dana kućnog zatvora

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Iliju Samardžića na kaznu kućnog zatvora od godinu dana, zbog toga što je kao direktor Beogradske poslovne škole oštetio školu za 781 milion dinara, objavljeno je danas na sajtu tog suda.

Sud je odlučivao u trećem stepenu i odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio drugostepenu presudu. Samardžić je prvostepenom presudom bio oslobođen od optužbe, ali je drugostepeni sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, preinačio presudu i osudio Samardžića na godinu dana kućnog zatvora. Samardžić je proglašen krivim zbog toga što je od 27. septembra 2012. do 31. decembra 2013. godine, u svojstvu službenog lica, kao direktor Beogradske poslovne