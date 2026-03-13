Energetska kriza slomila sankcije: Tramp naglo menja kurs prema Rusiji

Cene nafte naterale Vašington na zaokret

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa preduzela je nagli i neočekivan zaokret u energetskoj politici koji bi mogao da uzdrma jedinstvo zapadnog bloka. Vašington je hitno ublažio sankcije na rusku naftu u pokušaju da obuzda dramatičan rast cena energenata koji preti da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu. Kako navodi „Njujork tajms“, ova odluka predstavlja „oštar preokret“ u odnosu na dosadašnju strategiju i već je izazvala nove tenzije