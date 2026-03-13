Energetska kriza slomila sankcije: Tramp naglo menja kurs prema Rusiji

Politika pre 1 sat
Energetska kriza slomila sankcije: Tramp naglo menja kurs prema Rusiji

Cene nafte naterale Vašington na zaokret

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa preduzela je nagli i neočekivan zaokret u energetskoj politici koji bi mogao da uzdrma jedinstvo zapadnog bloka. Vašington je hitno ublažio sankcije na rusku naftu u pokušaju da obuzda dramatičan rast cena energenata koji preti da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu. Kako navodi „Njujork tajms“, ova odluka predstavlja „oštar preokret“ u odnosu na dosadašnju strategiju i već je izazvala nove tenzije
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

Sputnik pre 2 sata
Amerikanci javljaju: Formiraju se redovi za rusku naftu

Amerikanci javljaju: Formiraju se redovi za rusku naftu

Sputnik pre 2 sata
Dozvoljena prodaja ruske nafte brodovima do 11. aprila: Evo šta je cilj ove privremene mere SAD

Dozvoljena prodaja ruske nafte brodovima do 11. aprila: Evo šta je cilj ove privremene mere SAD

Blic pre 2 sata
Amerika dozvolila kupovinu ruske nafte! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti…

Amerika dozvolila kupovinu ruske nafte! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti značajnu finansijsku korist (foto)

Kurir pre 3 sata
"Amerika priznala da bez ruske nafte nema stabilnog tržišta" Putinov izaslanik se oglasio nakon odluke SAD o privremenom…

"Amerika priznala da bez ruske nafte nema stabilnog tržišta" Putinov izaslanik se oglasio nakon odluke SAD o privremenom ukidanju sankcija (foto)

Kurir pre 2 sata
Amerika ublažila naftne sankcije Rusiji

Amerika ublažila naftne sankcije Rusiji

BBC News pre 3 sata
SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Cena nafteNjujorkVašingtonRusijaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael gađao više od 200 ciljeva u Iranu, četiri člana posade poginula u padu američkog aviona, Tramp poručuje da…

BLOG UŽIVO: Izrael gađao više od 200 ciljeva u Iranu, četiri člana posade poginula u padu američkog aviona, Tramp poručuje da se rat odvija „veoma brzo“

Insajder pre 8 minuta
Rampa za "lažne" lekare i advokate Njujork povlači radikalan potez, veštačka inteligencija više neće smeti da vas leči i daje…

Rampa za "lažne" lekare i advokate Njujork povlači radikalan potez, veštačka inteligencija više neće smeti da vas leči i daje pravne savete

Blic pre 3 minuta
Napadač na sinagogu u Mičigenu bio brat dva pripadnika Hezbolaha ubijena u Libanu

Napadač na sinagogu u Mičigenu bio brat dva pripadnika Hezbolaha ubijena u Libanu

N1 Info pre 9 minuta
Muškarac uleteo vozilom u sinagogu, ubijen je

Muškarac uleteo vozilom u sinagogu, ubijen je

Danas pre 8 minuta
Navrocki stavio veto na EU programu naoružavanja

Navrocki stavio veto na EU programu naoružavanja

Danas pre 8 minuta