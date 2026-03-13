Mi ćemo da vam odsviramo poslednji valcer

Možete da me isterate s fakulteta. Možete da me isterate i iz pozorišta. Šta mogu da očekujem sledeći put – da pripadnici Kobri ili Žandarmerije na vratima autobusa proveravaju da li moje prisustvo predstavlja pretnju po ustavni poredak

Najveća podvala koju vam može prirediti jedan diktatorski režim je osećaj da su institucije, kultura, državni simboli i sama država njihovi i da oni jedini imaju tapiju na patriotizam i na istinu. Ovaj proces se sprovodi kroz kontrolu nad medijima, univerzitetima, kulturnim institucijama, kroz ocrnjivanje i zatiranje bilo kakvog suprotnog mišljenja i na kraju zatupljivanje naroda i obesmišljavanje slobode i mišljenja kao takvog. Rekao bih da se moramo trgnuti dok