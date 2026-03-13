Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će nakon hladnog jutra i sunčanog dana, posle podne na zapadu i jugozapadu početi lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok će temperature varirati od minus dva do 20 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno i jak. U Novom Sadu će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Toplo i sunčano vreme zadržaće se do ponedeljka uveče, kada će najpre na severu i zapadu, od utoraka i u ostalim predelima, doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, koje će sa sobom doneti manji pad
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Beta pre 3 sata
Vreme danas u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Vreme danas u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Danas pre 3 sata
U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBanat

Vojvodina, najnovije vesti »

U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Beta pre 3 sata
Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

RTV pre 4 sati
Vreme danas u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Vreme danas u Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Danas pre 3 sata
U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

U Srbiji jutro hladno, pa topao dan

Nova pre 3 sata
Ukinut pritvor napadaču na studente ispred SNP-a u Novom Sadu

Ukinut pritvor napadaču na studente ispred SNP-a u Novom Sadu

Nedeljnik pre 1 dan