SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

Sputnik pre 13 minuta
SAD su izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata,utovarenih na brodove do 12. aprila, objavljeno je na sajtu američkog Ministarstva finansija. Specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev istakao je da će se mera odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.

Podsetimo, američki ministar finansija Skot Besent naveo je na mreži Iks da je mera usmerena na očuvanje stabilnosti globalnog energetskog tržišta i održavanje nižih cena energenata u trenutku povećane nestabilnosti. On je istakao da su američke vlasti su praktično priznale da bez ruskih energenata globalno tržište ne može da bude stabilno. Prema njegovim rečima, zbog sve jače energetske krize dalje ublažavanje sankcija je sve neizbežnije, bez obzira na
Politika pre 8 minuta
RTV pre 53 minuta
Sputnik pre 13 minuta
