Draganovu udovicu izveli iz dvorišta, prdržavaju je, ona jedva hoda! Stala na mesto s kojeg gleda groblje

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs
Draganovu udovicu izveli iz dvorišta, prdržavaju je, ona jedva hoda! Stala na mesto s kojeg gleda groblje

Danas, 13. marta na večni počinak ispraćaju brata Darka Lazića, Dragana, na večni počinak, a njegovu udovicu Ivanu sada su izveli iz kuće.

Naime, udovicu Ivanu su iz dvorišta izvele dve žene, držeći je sve vreme za ruke, jer je jedva hodala. Draganovu suprugu su odveli do kraja ulice, gde je ona stala na istom mestu dokle je prošetala i juče rano jutru, dan nakon pogibije. Dve žene se nisu odvajale od nje. Ovo je najtužniji dan u životu pevača, a Darko je maločas došao u dom svog brata, odakle će ga ispratiti na večni počinak. Lazić je sa suprugom Katarinom i još jednim muškarcem došao ispred kuće
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Rođeni moj, čekaj brata svog" Darkosahranjuje brata Dragana, uputio mu reči koje lome i najtvrđa srca: Podelio njihove…

"Rođeni moj, čekaj brata svog" Darkosahranjuje brata Dragana, uputio mu reči koje lome i najtvrđa srca: Podelio njihove uspomene (video)

Kurir pre 4 minuta
Sahrana Dragana Lazića uživo: Prve slike ožalošćene supruge, Ivana i danas kleči pored puta (foto, video)

Sahrana Dragana Lazića uživo: Prve slike ožalošćene supruge, Ivana i danas kleči pored puta (foto, video)

Mondo pre 8 minuta
(Uživo) Sahrana brata Darka Lazića Nesrećnoj majci Branki pozlilo pred ispraćaj sina Dragana (32) na večni počinak, estrada se…

(Uživo) Sahrana brata Darka Lazića Nesrećnoj majci Branki pozlilo pred ispraćaj sina Dragana (32) na večni počinak, estrada se okuplja u domu pevača video+foto

Kurir pre 9 minuta
Pre 11 meseci Dragan Lazić uradio posebnu stvar za ćerku: Ovako je "uvek bila s njim": "Nije sreća u bajkama"

Pre 11 meseci Dragan Lazić uradio posebnu stvar za ćerku: Ovako je "uvek bila s njim": "Nije sreća u bajkama"

Telegraf pre 8 minuta
U kuću Lazića došao ovaj muškarac: Veoma je bitan Branki, u najvećem bolu ne odvaja se od nje

U kuću Lazića došao ovaj muškarac: Veoma je bitan Branki, u najvećem bolu ne odvaja se od nje

Telegraf pre 8 minuta
"Rođeni moj, ponovićemo sve na lepšem mestu", Darko Lazić se slomio pred sahranu, snimak danas kida dušu

"Rođeni moj, ponovićemo sve na lepšem mestu", Darko Lazić se slomio pred sahranu, snimak danas kida dušu

Telegraf pre 8 minuta
Brat Darka Lazića sedmi motociklista koji je poginuo od početka godine: Zašto je u Srbiji vožnja motora "ruski rulet"

Brat Darka Lazića sedmi motociklista koji je poginuo od početka godine: Zašto je u Srbiji vožnja motora "ruski rulet"

Blic pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Darko LazićSahranadragan lazic

Zabava, najnovije vesti »

Mirče progovorio o bivšoj Ani Radulović: Evo da li ga je Goga Gačić muvala, pa je pao razvod sa voditeljkom: "Kažu da je…

Mirče progovorio o bivšoj Ani Radulović: Evo da li ga je Goga Gačić muvala, pa je pao razvod sa voditeljkom: "Kažu da je rasturačica brakova! Hoću još dece" (video)

Blic pre 9 minuta
Uživa u seoskim poslovima Udovica poznatog muzičara gaji kokoške, pokazala dvorište i kokošinjac koji je sama napravila

Uživa u seoskim poslovima Udovica poznatog muzičara gaji kokoške, pokazala dvorište i kokošinjac koji je sama napravila

Blic pre 4 minuta
Sahrana Dragana Lazića uživo: Prve slike ožalošćene supruge, Ivana i danas kleči pored puta (foto, video)

Sahrana Dragana Lazića uživo: Prve slike ožalošćene supruge, Ivana i danas kleči pored puta (foto, video)

Mondo pre 8 minuta
(Uživo) Sahrana brata Darka Lazića Nesrećnoj majci Branki pozlilo pred ispraćaj sina Dragana (32) na večni počinak, estrada se…

(Uživo) Sahrana brata Darka Lazića Nesrećnoj majci Branki pozlilo pred ispraćaj sina Dragana (32) na večni počinak, estrada se okuplja u domu pevača video+foto

Kurir pre 9 minuta
"Rođeni moj, čekaj brata svog" Darkosahranjuje brata Dragana, uputio mu reči koje lome i najtvrđa srca: Podelio njihove…

"Rođeni moj, čekaj brata svog" Darkosahranjuje brata Dragana, uputio mu reči koje lome i najtvrđa srca: Podelio njihove uspomene (video)

Kurir pre 4 minuta