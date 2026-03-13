Draganovu udovicu izveli iz dvorišta, prdržavaju je, ona jedva hoda! Stala na mesto s kojeg gleda groblje

Danas, 13. marta na večni počinak ispraćaju brata Darka Lazića, Dragana, na večni počinak, a njegovu udovicu Ivanu sada su izveli iz kuće.

Naime, udovicu Ivanu su iz dvorišta izvele dve žene, držeći je sve vreme za ruke, jer je jedva hodala. Draganovu suprugu su odveli do kraja ulice, gde je ona stala na istom mestu dokle je prošetala i juče rano jutru, dan nakon pogibije. Dve žene se nisu odvajale od nje. Ovo je najtužniji dan u životu pevača, a Darko je maločas došao u dom svog brata, odakle će ga ispratiti na večni počinak. Lazić je sa suprugom Katarinom i još jednim muškarcem došao ispred kuće