Bravo, Mišo! Miomir Kecmanović u četvrtfinalu turnira

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale čelendžera u Kapa Kani, u Dominikasnoj Republici, pošto je prošle noći pobedio Amerikanca Mekenzija Mekdonalda sa 6:4, 7:6.

FOTO: Tanjug/AP Meč Kecmanovića i Mekdonalda, 58. i 126. tenisera sveta, trajao je sat i 32 minuta. U prvom setu viđena su tri brejka, a jedan više napravio je srpski teniser, dok je drugi set rešen u taj-brejku koji je pripao Kecmanoviću sa 7:4. Kecmanović će u narednom kolu igrati protiv Australijanca Adama Voltona, 91. tenisera na ATP listi.