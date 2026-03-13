Bačene bombe na mete

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom proteklog dana pogodilo više od 200 meta u zapadnom i centralnom Iranu.

Izraelska vojska navodi da su među metama bili lanseri balističkih raketa, sistemi protivvazdušne odbrane i lokacije za proizvodnju oružja, prenosi Tajms of Izrael. Desetine aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva bacile su veliki broj bombi na mete, saopštila je vojska uz objavu snimaka koji prikazuju neke od udara.