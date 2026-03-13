Bačene bombe na mete

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Bačene bombe na mete

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom proteklog dana pogodilo više od 200 meta u zapadnom i centralnom Iranu.

Izraelska vojska navodi da su među metama bili lanseri balističkih raketa, sistemi protivvazdušne odbrane i lokacije za proizvodnju oružja, prenosi Tajms of Izrael. Desetine aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva bacile su veliki broj bombi na mete, saopštila je vojska uz objavu snimaka koji prikazuju neke od udara.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Eksplozije u Teheranu, hiljade ljudi na ulicama; četvoro poginulih u sudaru američkih "letećih tankera“

Eksplozije u Teheranu, hiljade ljudi na ulicama; četvoro poginulih u sudaru američkih "letećih tankera“

RTS pre 9 minuta
Vojska: IRGC pokrenuo masovnu ofanzivu na izraelske i američke ciljeve

Vojska: IRGC pokrenuo masovnu ofanzivu na izraelske i američke ciljeve

RTV pre 34 minuta
Eksplozija u Teheranu, na trgu punom demonstranata

Eksplozija u Teheranu, na trgu punom demonstranata

Radio 021 pre 19 minuta
Šta znači "viša sila" i zašto gura svet na ivicu? Dok zalivske zemlje obustavljaju proizvodnju, Amerika broji milijarde

Šta znači "viša sila" i zašto gura svet na ivicu? Dok zalivske zemlje obustavljaju proizvodnju, Amerika broji milijarde

Mondo pre 1 sat
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, nove eksplozije u Teheranu, Izrael pokrenuo nove masovne vazdušne udare na Iran

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, nove eksplozije u Teheranu, Izrael pokrenuo nove masovne vazdušne udare na Iran

Euronews pre 1 sat
Turskom brodu dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz

Turskom brodu dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz

Politika pre 1 sat
Amerikanci otvorili vatru na iranski brod

Amerikanci otvorili vatru na iranski brod

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelvestiratsvet

Ekonomija, najnovije vesti »

Vlada Srbije privremeno smanjuje akcize na naftne derivate zbog rasta cena sirove nafte

Vlada Srbije privremeno smanjuje akcize na naftne derivate zbog rasta cena sirove nafte

Naslovi.ai pre 9 minuta
Vlada smanjila akcize na naftne derivate

Vlada smanjila akcize na naftne derivate

RTV pre 8 minuta
Nove cene goriva: U narednih sedam dana skuplji i evrodizel i benzin

Nove cene goriva: U narednih sedam dana skuplji i evrodizel i benzin

Newsmax Balkans pre 4 minuta
AI kao izgovor: kako kompanije 'peru' otkaze preko veštačke inteligencije

AI kao izgovor: kako kompanije 'peru' otkaze preko veštačke inteligencije

Bloomberg Adria pre 4 minuta
Poskupelo gorivo, uprkos smanjenim akcizama

Poskupelo gorivo, uprkos smanjenim akcizama

Jugmedia pre 9 minuta