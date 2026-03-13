Najmanje četiri američka vojnika poginula u padu aviona u Iraku

Vreme pre 2 sata
Najmanje četiri američka vojnika poginula u padu aviona u Iraku

U Iraku je pao američki avion za dopunu gorivu. Incident „nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom“, saopštile su vojne vlasti SAD

Američka vojska potvrdila je da su četiri od šest članova posade poginula nakon što se avion za dopunu goriva KC-135 Stratotanker Ratnog vazduhoplovstva SAD srušio u Iraku. Navedeno je da incident „nije bio uzrokovan neprijateljskom vatrom ili prijateljskom vatrom“, već da je u njemu učestvovao drugi američki avion, u „prijateljskom vazdušnom prostoru“. Drugi avion je bezbedno sleteo. Akcija spasavanja za dva preživela člana posade je u toku, saopštila je
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Hegset odao počast poginulim američkim vojnicima u padu aviona: "Svi oni su heroji, nanosimo teške udarce Iranu, Modžtaba je…

Hegset odao počast poginulim američkim vojnicima u padu aviona: "Svi oni su heroji, nanosimo teške udarce Iranu, Modžtaba je ranjen i unakažen" (video)

Kurir pre 6 minuta
Eksplozija tokom propalestinskog skupa u Teheranu, poginula jedna osoba

Eksplozija tokom propalestinskog skupa u Teheranu, poginula jedna osoba

Nedeljnik pre 1 sat
Američki avion koji se srušio u Iraku: Više od šest decenija okosnica sposobnosti Vojske SAD za dopunu goriva u letu

Američki avion koji se srušio u Iraku: Više od šest decenija okosnica sposobnosti Vojske SAD za dopunu goriva u letu

N1 Info pre 1 sat
Putin profitira od rata sa Iranom

Putin profitira od rata sa Iranom

Dojče vele pre 1 sat
Četiri američka vojnika poginula u padu aviona u Iraku

Četiri američka vojnika poginula u padu aviona u Iraku

Radio 021 pre 1 sat
CENTCOM: Četiri člana posade poginula u padu američkog KC-135 u Iraku

CENTCOM: Četiri člana posade poginula u padu američkog KC-135 u Iraku

RTV pre 2 sata
Centralna komanda SAD: Avion za dopunu goriva pao u Iraku, poginulo četvoro vojnika

Centralna komanda SAD: Avion za dopunu goriva pao u Iraku, poginulo četvoro vojnika

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Irak

Svet, najnovije vesti »

Lavrov: Nuklearne tenzije u svetu rastu, mogle bi da eskaliraju

Lavrov: Nuklearne tenzije u svetu rastu, mogle bi da eskaliraju

Insajder pre 30 minuta
Ekskluzivno iz Tel Aviva: "Ljudi opušteno sede po kafićima, ali svi znaju gde im je najbliže sklonište"

Ekskluzivno iz Tel Aviva: "Ljudi opušteno sede po kafićima, ali svi znaju gde im je najbliže sklonište"

Euronews pre 25 minuta
Orban: Ukrajinci su sposobni za sve, čak i da oštete sopstveni naftovod

Orban: Ukrajinci su sposobni za sve, čak i da oštete sopstveni naftovod

RTV pre 16 minuta
Upozorenje Lukašenka Kijevu i NATO-u: Pazite šta radite, ako nećete da lansiramo „orešnik“

Upozorenje Lukašenka Kijevu i NATO-u: Pazite šta radite, ako nećete da lansiramo „orešnik“

Sputnik pre 0 minuta
Tramp najavio novi napad na Iran: "SAD će pratiti brodove kroz Ormuski moreuz ako bude potrebno"

Tramp najavio novi napad na Iran: "SAD će pratiti brodove kroz Ormuski moreuz ako bude potrebno"

Euronews pre 20 minuta