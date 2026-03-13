Najmanje četiri američka vojnika poginula u padu aviona u Iraku

U Iraku je pao američki avion za dopunu gorivu. Incident „nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom“, saopštile su vojne vlasti SAD

Američka vojska potvrdila je da su četiri od šest članova posade poginula nakon što se avion za dopunu goriva KC-135 Stratotanker Ratnog vazduhoplovstva SAD srušio u Iraku. Navedeno je da incident „nije bio uzrokovan neprijateljskom vatrom ili prijateljskom vatrom“, već da je u njemu učestvovao drugi američki avion, u „prijateljskom vazdušnom prostoru“. Drugi avion je bezbedno sleteo. Akcija spasavanja za dva preživela člana posade je u toku, saopštila je