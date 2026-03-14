Studenti poraženi u Beču

Košarkaši Beča slavili su na svom terenu protiv Studentskog centra sa 91:79.

Tako je Beč ostvario drugi trijumf u plej-autu i sada su na učinku od šest pobeda i 13 poraza, dok Studentski centar je i dalje na dnu tabele sa svega četiri trijumfa. Srpski košarkaš Marko Pavićević je odigrao sjajnu utakmicu, gde je upisao dabl-dabl učinak sa 26 poena i 12 skokova. Litvanac Jarambauskas je bio na granici dabl-dabla, ali mu je pored 22 poena nedostajao jedan skok. Aleksa Ilić je kod gostiju iz Podgorice bio najbolji sa 22 poena. U narednom kolu