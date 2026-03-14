Učesnici Beogradskog marša u Borči odali poštu stradalima u padu nadstrešnice

Beta pre 23 minuta

Učesnici Beogradskog marša, na koji su pozvali beogradski zborovi povodom godišnjice od studentskog poziva građanima da se udruže u zborove, stigli su do Borče gde su u 11.52 odali poštu stradalima u padu nadstrešnice 2024. godine u Novom Sadu.

Kolona beogradskih zborova koja je jutros krenula od Vukovog spomenika prošla je Pančevački most oko 10 časova, preneo je portal televizije N1.

Beogradski marš je krenuo jutros od Vukovog spomenika, a ruta je išla Ruzveltovom, preko Bogoslovije, Pančevačkog mosta, Zrenjaninskog puta, do Borče, a nastaviće preko Crvenke, Pupinovog mosta, kroz Zemun, Novi Beograd, preko Gazele, Autokomande, Slavije do Studentskog trga, gde će biti doček u večernjim časovima.

"Ruta ima 39 kilometara, a podsetnik je na kilometre prepešačenih staza širom Srbije koje su postale simbol decentralizacije i građanskog otpora", naveli su ranije beogradski zborovi.

Beogradski bazar biće održan od 16.00 do 22.00 u Studentskom parku, gde će biti postavljeni štandovi više od 20 beogradskih zborova, fakulteta Univerziteta u Beogradu i organizacija koje podržavaju studentski i građanski pokret.

(Beta, 14.03.2026)

"Beogradski marš": Građani krenuli na 39 kilometara dugu šetnju povodom godišnjice poziva studenata na organizovanje zborova

(BLOG) Zborovi organizuju Beogradski marš: Kolona stigla u Borču, odata pošta stradalima u padu nadstrešnice

BLOG UŽIVO Zborovi u maršu kroz Beograda, studente u blizini Lučana napali aktivisti vlasti i pretili "lomljenjem glava"

"Pucaću vam u glave": Ovo je aktivista vlasti koji je pretio studentima u Lučanima (VIDEO)

Zborovi organizuju Beogradski marš dug 39 kilometara, u Borči odali poštu poginulima u padu nadstrešnice

Učesnici Beogradskog marša u Borči odali poštu stradalima u padu nadstrešnice

Učesnici Beogradskog marša u Borči odali poštu stradalima u padu nadstrešnice

Premijer Severne Makedonije: Institucije moraju da obezbede pravdu za žrtve požara u Kočani

EDF predstavio preliminarnu tehničku studiju: Cilj je da pokaže "jasnu mapu puta" za mirnodopsku nuklearnu energiju u Srbiji

"Beogradski marš": Građani krenuli na 39 kilometara dugu šetnju povodom godišnjice poziva studenata na organizovanje zborova

Slobodan Milošević i njegovi unuci

Prvu "Zaru" otvorio 1975. godine, a sada mu se smeši dividenda od 3,23 milijarde evra! Evo na šta Amansio Ortega troši bogatstvo

