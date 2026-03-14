Amerika traži odlaganje pregovora Zelenski otkrio šok detalje: "Bili smo spremni, Amerika je otkazala, a onda je Moskva postavila svoj uslov!"

Amerikanci su predložili da se pregovori održe u SAD, ali je Rusija odbila i ponudila Švajcarsku ili Tursku kao alternativu Obe strane su naglasile važnost međunarodnog pritiska na Iran i Rusiju, i potvrdile podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države tražile odlaganje poslednje runde pregovora o okončanju četvorogodišnjeg sukoba sa Rusijom. Zelenski je ovu