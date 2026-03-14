Tinejdžerima izleteo pas na put pre: Tragedije!? Jezivi detalji stravične nesreće kod Ugrinovaca: "Poginula su deca"
Blic pre 31 minuta
Automobil u kojem su bili tinejdžeri potpuno je uništen, na mestu nesreće nalazi se mnogo stakla i delova auta Sumnja se da je uzrok nesreće bila velika brzina od 110 km/h i pokušaj izbegavanja psa na putu U teškoj saobraćajnoj nesreći na licu mesta stradali su Mihajlo S. (18) i Neda P. (19), dok je Milica (19) sa teškim povredama prevezena u bolnicu. Reporter "Blica" sa mesta saobraćajne nesreće otkrio je da je prizor u Ugrinovcima bio jeziv. Na putu se nalazi