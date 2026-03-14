Evropska komisija o nabavci oružja od Kine: Evropski put Srbije zahteva jasne strateške izbore

Evropska komisija (EK) prenela je Srbiji da njen evropski put zahteva jasne strateške izbore i uključuje „izbegavanje strateških zavisnosti koje nisu u skladu s tim ciljem“, povodom potvrde predsednika Aleksandra Vučića da je Beograd kupio razorne kineske supersonične balističke rakete CM-400.

Portparol EK je naveo da „kredibilna evropska putanja znači posvećenost regionalnoj stabilnosti i zajedničkom razumevanju bezbednosnih izazova s kojima se suočava naš kontinent“, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE). Premijer Hrvatske Andrej Plenković naveo je da će o ovoj nabavci obavestiti članice NATO. „Razgovaraćemo s našim partnerima u Severnoatlantskom savezu i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije“, rekao je Plenković juče.