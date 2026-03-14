Otkaz, pa dominacija u novom timu: Jurceven ponovo imao čudovišni dabl-dabl!

Jurceven eksplodirao u G ligi: 36 poena i dabl-dabl posle rastanka sa Panatinaikosom! Doskorašnji centar Panatinaikosa, Omer Jurceven, briljirao je u Razvojnoj (G) ligi NBA i vodio Rio Grande Veli Vajperse do ubedljive pobede nad Solt Lejk Siti Starsima rezultatom 128:101.

Turski centar odigrao je dominantnu partiju i meč završio sa 36 poena, 12 skokova i tri blokade, uz izuzetno efikasan šut iz igre – 15/21. Jurtseven je praktično kontrolisao reket na obe strane parketa i bio ključni faktor u trijumfu svog tima. 😤 G-League’de etkileyici performanslarına devam eden Ömre Faruk Yurtseven, muazzam bir double-double ile takımını galibiyete taşıdı. 🔥 36 sayı 🪣 12 ribaund ❌ 3 blok 🎯 15/21 pic.twitter.com/3l8aKRMlcc — Eurohoops Türkiye