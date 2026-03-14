Džedi Osman MVP 31. kola Evrolige

Košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman najkorisniji je igrač 31. kola Evrolige.

Osman je u pobedi Panatinaikosa protiv Žalgirisa za 36 minuta zabeležio 24 poena, pet skokova i tri asistencije, uz šut iz igre 7/7. Imao je indeks 36 i tako drugi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi. Mamadi Diakite iz Baskonije imao je indeks 37, ali je zbog poraza španske ekipe od Dubaija nagrada pripala Osmanu. Košarkaš Partizana Isak Bonga zabeležio je indeks 34 u pobedi protiv Virtusa.