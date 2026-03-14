Antoneli najmlađi vozač u istoriji Formule 1 na pol poziciji

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli startovaće sa prvog mesta u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine u Šangaju, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Antoneli je ostvario rezultat od 1:32,064 minuta i postao najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji će startovati u trci sa pol pozicije . Italijanski 19-godišnji vozač je tako oborio rekord Sebastijana Fetela, koji je imao 21 godinu i 73 dana kada je 2008. godine, vozeći za Toro Roso, startovao kao prvi u trci za Veliku nagradu Italije. Sa drugog mesta startovaće vozač Mercedesa Džordž Rasel, koji je bio sporiji za 0,222 sekunde, nakon što je imao tehničkih