Kimi Antoneli osvojio pol poziciju za glavnu trku Velike nagrade Kine

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli osvojio je pol poziciju za glavnu trku Velike nagrade Kine čime je ovaj devetaestogodišnjak postao najmlađi osvajač pol pozicije u istoriji Formule 1.

Antoneli je na stazi u Šangaju u došao do prve pol pozicije u karijeri vremenom 1.32,064 minuta. Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je drugi sa 0,222 sekunde zaostatka, dok je Luis Hamilton iz Ferarija završio na trećoj poziciji sa 0,351 sekundom iza Antonelija. Britanac je, inače, uspeo da dođe do druge pozicije pošto je imao samo jedan pokušaj za brzi krug zbog problema sa bolidom na početku poslednjeg dela kvalifikacija. Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo