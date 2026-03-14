Istorija u Formuli 1: Antoneli najmlađi ikada na "polu"

Andrea Kimi Antoneli osvojio je prvu pol poziciju u karijeri na kvalifikacijama za Veliku nagradu Kine, čime je postao najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji će startovati sa prvog mesta.

Italijanski 19-godišnji vozač je tako oborio rekord Sebastijana Fetela, koji je imao 21 godinu i 73 dana kada je 2008. godine vozeći za Toro Roso startovao kao prvi u trci za Veliku nagradu Italije, dok će Kimi tek u avgustu ove godine napuniti 20 godina. Pored Antonelija, iz prvog reda startovaće njegov klupski kolega Džordž Rasel. Drugi red zauzeli su vozači Ferarija, Luis Hamilton i Šarl Lekler, dok su iza njih dvojac Meklarena, Oskar Pjastri i aktuelni šampion