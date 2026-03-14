"Beogradski marš": Građani krenuli na 39 kilometara dugu šetnju povodom godišnjice poziva studenata na organizovanje zborova…

Građani su danas na poziv beogradskih zborova krenuli u osam sati od Vukovog spomenika na šetnju Beogradom dugu 39 kilometara, u okviru akcije "Beogradski marš", sa ciljem da obeleže godinu dana od kada su studenti u blokadi pozvali građane da se organizuju u zborove.

Kolona beogradskih zborova, kako javlja N1, prošla je Pančevački most. Potom su stigli u Krnjaču, gde prave pauzu, a zbor Krnjača obezbedio je posluženje za učesnike. Podsetimo ruta kojom će se kretati ićiće dakle od Vukovog spomenika, preko Bogoslovije, Pančevačkog mosta, Koteža, Borče, Pupinovog mosta, Zemuna, Novog Beograda, mosta Gazela, Autokomande, Slavije do Studentskog trga, a šetnja bi trebalo da bude završena oko 20 časova, naveli su zborovi na društvenim