"Beogradski marš": Šetnja od 39 kilometara kroz Beograd na godišnjicu studentskog poziva na zborove

Građani su danas na poziv beogradskih zborova krenuli u osam sati od Vukovog spomenika na šetnju Beogradom dugu 39 kilometara, u okviru akcije "Beogradski marš", sa ciljem da obeleže godinu dana od kada su studenti u blokadi pozvali građane da se organizuju u zborove.

Učesnici marša posle podne su stigli do Zemuna, gde su na Zemunskom keju napravili pauzu, nakon što su prešli nešto više od polovine ukupne rute, javlja N1. Kolona beogradskih zborova, kako javlja N1, prošla je Pančevački most. Potom su stigli u Krnjaču, gde prave pauzu, a zbor Krnjača obezbedio je posluženje za učesnike. Učesnici su posle toga u Borči odali poštu poginulima u padu nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Nakon