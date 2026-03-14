Alžirska vojska ubila sedam naoružanih militanata: U sukobima stradala i tri vojnika

Alžirska vojska ubila je sedam naoružanih militanata u dve odvojene antiterorističke operacije u severoistočnoj provinciji Tebesa, a tri vojnika su ubijena u sukobima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Alžira. U saopštenju se navodi da su vojnici pronašli sedam pušaka "kalašnjikov", veliku količinu municije i druge vojne opreme militanata, preneo je Rojters. Predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun izrazio je saučešće porodicama vojnika.