Policija u Podgorici razbila mrežu trgovine drogom: Uhapšeno dvoje, pronađeni marihuana i kokain namenjeni uličnoj prodaji

U okviru kontinuiranih aktivnosti usmerenih na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, kao i na otkrivanje i razbijanje mreža ulične distribucije narkotika, službenici Odelenja bezbednosti Podgorica lišili su slobode dva lica iz Podgorice i zaplenili marihuanu i pakovanja kokaina namenjena daljoj uličnoj distribuciji.

Policijski službenici su u naselju Zabjelo kontrolisali vozilo podgoričkih registarskih oznaka u kojem se, na mestu vozača, nalazio N.C. (52), dok je pored vozila zatečeno lice F.B. (31). „Policijski službenici su uočili da N.C. kod sebe poseduje šest pvc pakovanja praškaste materije nalik na kokain, kao i jednu kesicu sa sadržajem praškaste materije nalik na heroin. Prilaskom licu N.C., on je progutao četiri pvc pakovanja kokaina, dok je kesicu sa praškastom