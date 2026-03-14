Vučić najavio da za sedam do deset dana ide na prelaze da razgovara sa Srbima na Kosovu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je rešenje, do kojeg se došlo povodom Zakona o strancima, "uz sve to što tu nema lepih i lakih rešenja", ipak olakšanje za Srbe na Kosovu i Metohiji.

"Ja ću ići za sedam do deset dana i na prelaze da dodatno razgovaram sa našim ljudima i sa njegovim predstavnicima u Raškoj. Da vidim kako da pomognemo našem narodu", rekao je Vučić. Predsednik je to poručio obilazeći mesta kod Smederevske palanke gde se održavaju lokalni izbori. On je naveo da je "zahvalan, uz sve što se zna da se ne poštuje povelja Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244, na trudu Evropljanima koji su želeli da se izbegnu sukobi i katastrofa u ovom