BETA KALENDAR – Na današnji dan 14. mart

1489 – Kraljica Kipra, Venecijanka Katarina Kornaro (Catherine Cornaro), poslednja vladarka iz dinastije Lizinjan (Lusignan), ustupila je svoju kraljevinu Mletačkoj Republici. 1558 – Nemački car Ferdinand I uzeo je titulu Svetog rimskog cara bez uobičajenog papinog krunisanja. 1804 – Rodjen je austrijski kompozitor Johan Štraus Stariji (Johann Strauss) koji je bečkom valceru dao oblik i znatno doprineo njegovoj popularnosti. Komponovao je više od 150 valcera, od