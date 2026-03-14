Istorija! Antoneli na polu, Rasel se spasao posle drame!

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli ispisao je nove stranice istorije osvajanjem pol pozicije za Veliku nagradu Kine, drugu trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Antoneli je u Šangaju postao najmlađi osvajač pol pozicije u istoriji krugom u vremenu od 1:32.064 minuta, sa 222 hiljaditinke prednosti u odnosu na timskog kolegu Džordža Rasela. Britanac je, inače, uspeo da dođe do druge pozicije pošto je imao samo jedan pokušaj za brzi krug zbog problema sa bolidom na početku poslednjeg dela kvalifikacija. Najbolji među ostalima bio je Luis Hamilton u Ferariju, koji je bio tri i po desetinke iza mladog Italijana, koji ga je