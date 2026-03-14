Penjaroja zna recept za Cedevita Olimpiju, Bruno veruje u momentum

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da pred njegovim izabranicima važna utakmica protiv Cedevita Olimpije u derbiju AdmiralBet ABA lige te da crno-beli moraju da odigraju pametno ukoliko žele da trijumfalno okončaju nedelju.

Četiri dana nakon velike pobede u Bolonji, a uoči jedne od napornijih nedelja u sezoni, Partizan će u nedeljnom matine terminu od 13 sati dočekati Cedevita Olimpiju o kojoj je Penjaroja imao samo reči hvale. "Očekuje nas veoma važna utakmica. Cedevita je tim koji igra veoma dobro i beleži odlične rezultate u ABA ligi. Mi moramo da budemo maksimalno spremni i da igramo pametno ako želimo da zadržimo našu poziciju na tabeli", bile su uvodne reči španskog trenera pre