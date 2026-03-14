Tramp objavio: Bombardovali smo iransko ostrvo Harg

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da su američke snage bombardovale iransko ostrvo Harg u, kako je naveo, jednom od najsnažnijih napada te vrste u istoriji Bliskog istoka. Istakao je da su na ostrvu, koje predstavlja ključ izvora nafte, uništeni svi vojni ciljevi. Oglasio se Glavni štab iranske vojne komande

Tramp je u objavi na mreži “Istina” napisao da je napad pokrenut po njegovom naređenju. ”Pre nekoliko trenutaka, prema mojoj direktivi, američka Centralna komanda izvela je jedno od najsnažnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka i totalno zbrisala sve vojne mete na iranskom dragulju, ostrvu Harg”, naveo je Tramp. Američki predsednik je dodao da je “odlučio da ne uništi naftnu infrastrukturu na ostrvu”. “Međutim, ukoliko Iran, ili bilo ko drugi, učini bilo šta