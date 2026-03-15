Basketaši Srbije ispali od Amerike

Basketaši Srbije eliminisani su u polufinalu FIBA Kupa šampiona od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Amerikanci su slavili u Bangkoku rezultatom 15:14, posle dramatičnog meča. "Orlovi" su branili trofej na ovom Kupu šampiona, ali su se Amerikanci bolje snašli u završnici. Rivali su napravili seriju 5:1 u jednom momentu, a nakon dvojke pri rezultatu 14:10 praktično su rešili meč. Raspodelili su poene. Džastin i Kejden Pirs, kao i Džejms Parod upisali su po četiri poena, dok je Rajli Batin ubacio tri. Kod Srbije, najbolji je bio Filip Kaluđerović sa sedam poena,