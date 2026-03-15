Parandilović: Zakon o strancima proizvod saradnje Vučića i Kurtija

Beta pre 1 sat

Predsednik stranke Novo lice Srbije i narodni poslanik Miloš Parandilović izjavio je da je Zakon o strancima koji će Kosovo od danas primenjivati, a koji je finalni korak razgrađivanja srpske državnosti i egzodusa srpskog naroda sa Kosova-proizvod saradnje Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija.

"Aleksandar Vučić je za vreme njegove vladavine uspeo da rasproda sve nacionalne interese na Kosovu i ostavi Srbe na cedilu. Predao je rudnike, Gazivode, opštine, sudove, tablice, a sada su došli na red školstvo i zdravstvo koji su bili jedini stub oslonca srpskog našeg naroda na Kosovu i Metohiji", naveo je Parandilović.

Smatra da je cilj takozvanog Zakona o strancima, upravo da Srbima maksimalno oteža život na Kosovu i da se dovrši progon srpskog naroda.

"Radikalsko i lažno patriotsko busanje u grudi Vučića se kao po običaju završilo tako što će naš narod još više biti na meti Kurtijeve represije potpomognute Srpskom listom", dodao je Parandilović uz osudu nesposobnosti režima da zaštiti građane.

"Naši ljudi na Kosovu imaju pravo da budu zaštićeni, međutim režim na njih gleda samo kao na brojeve i na predmet trgovine u međunarodnim pregovorima", zaključio je Miloš Parandilović.

(Beta, 15.03.2026)

Povezane vesti »

N1 Info pre 32 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Radio sto plus pre 42 minuta
Nova pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Insajder pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoGazivode

Balkan, najnovije vesti »

Danas pre 7 minuta
N1 Info pre 32 minuta
Beta pre 1 sat
Blic pre 47 minuta
Vreme pre 27 minuta