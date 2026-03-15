"Suprug i ćerka imaju kosovska dokumenta, a sin i ja ne": Muke Ane iz Zubinog Potoka zbog uvođenja Zakona o strancima deli još 10.000 ljudi na Kosovu

Više hiljada Srba na Kosovu ugroženo je Zakonom o strancima i Zakonom o vozilima koji stupaju na snagu u ponedeljak. Ukoliko puna primena zakona počne, mnogi će biti prinuđeni da svoj boravak duži od tri dana prijavljuju Kosovskoj policiji. Posebno su ugroženi studenti i profesori Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, koji kosovske vlasti uopšte i ne priznaju. Zbog nejasnih administrativnih prepreka, bez kosovskih dokumenta ostali su Srbi koji su rođeni na Kosovu i tu proveli ceo svoj život. Nova je

Na Kosovu 15. marta, odlukom Prištine, počinje puna primena Zakona o strancima i Zakona o vozilima. Oba zakona direktno i negativno utiču na život Srba. Jedan je donet 2013. godine, a drugi 2017, međutim tek sada je odlučeno o njihovoj punoj primeni i to posle dva odlaganja u roku od tri meseca. Prema zakonu o strancima, sva lica koja nemaju kosovsko državljanstvo, odnosno lična dokumenta - smatraju se strancima i u obavezi su da svoj boravak na KiM prijave