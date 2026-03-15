Reković (SSP): Er Srbija povećava broj letova ka Hrvatskoj, upozorenja vlasti prazna propaganda

Beta pre 2 sata

Članica Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Valentina Reković izjavila je danas da je Er Srbija povećala broj letova ka Hrvatskoj uvodeći novu destinaciju ka Braču, pa se postavlja pitanje da li raste broj Srba koji u krajnjoj nuždi putuju u zemlju koja bi da napadne Srbiju, kako tvrdi Aleksandar Vučić, ili niko ne obraća pažnju na upozorenja šefa diplomatije Marka Đurića.

Reković je podsetila da je savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević, istovremeno članica Nadzornog odbora Er Srbije i savetnica predsednika države.

"Izgleda da nije obavestila kolege da je njen šef nedavno govorio kako će nas Hrvatska napasti, 'samo čekaju pravi trenutak', pa da možda odustanu od novih letova i destinacija. Takođe, Branko Malović, izvršni direktor za odnose sa državnim organima u Er Srbiji i jedan od glavnih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci izgleda ne čita sajt Ministarstva spoljnih poslova ili ne priča sa potpredsednikom svoje stranke", pojasnila je Reković.

Ona je u saopštenju ocenila da ili su upozorenja bila prazna propaganda, ili državne institucije ne znaju gde udaraju i ne znaju šta rade.

"Jasno je jedno: država i sistem više ne postoje, a odluke državnih organa postaju besmislene i krajnje neozbiljne, što je nedopustivo i pogubno i za naše građane i državu u trenutku kada su bezbednosne tenzije u svetu sve veće", zaključila je članica Predsedništva SSP.

(Beta, 15.03.2026)

Reković: Ili broj Srba koji idu u zemlju koja bi da nas napadne raste, ili Vučića i Đurića više "ne fermaju" ni oni njima…

Reković: Ili broj Srba koji idu u zemlju koja bi da nas napadne raste, ili Vučića i Đurića više "ne fermaju" ni oni njima bliski

Dok Srbija savjetuje svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku, Air Serbia uvodi nove letove za našu zemlju

Dok Srbija savjetuje svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku, Air Serbia uvodi nove letove za našu zemlju

SSP: Upozorenja Vučića i Marka Đurića su prazna propaganda

SSP: Upozorenja Vučića i Marka Đurića su prazna propaganda

Valentina Reković se pita da li neko sluša Đurićeva upozorenja

Valentina Reković se pita da li neko sluša Đurićeva upozorenja

Dok vlast savetuje da se ne putuje u Hrvatsku, Er Srbija uvodi nove letove za Brač: "Izgleda da Suzana Vasiljević nije…

Dok vlast savetuje da se ne putuje u Hrvatsku, Er Srbija uvodi nove letove za Brač: "Izgleda da Suzana Vasiljević nije obavestila kolege da će nas 'napasti'"

Perić: Očuvani stubovi opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Perić: Očuvani stubovi opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Milivojević (DS): Srbija, predvođena studentskom listom, spremna za pobedu nad mafijom

Milivojević (DS): Srbija, predvođena studentskom listom, spremna za pobedu nad mafijom

Šta je lider DS poručio na stranačkom Glavnom odboru?

Šta je lider DS poručio na stranačkom Glavnom odboru?

Vreme u Srbiji: Sutra ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplo

Vreme u Srbiji: Sutra ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplo

EU je na Kosovu i Metohiji doživela fijasko, Priština nekažnjeno pogoršava situaciju za Srbe

EU je na Kosovu i Metohiji doživela fijasko, Priština nekažnjeno pogoršava situaciju za Srbe

