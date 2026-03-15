U Francuskoj danas prvi krug lokalnih izbora

Gotovo 49 miliona registrovanih glasača danas u Francuskoj u prvom krugu lokalnih izbora bira oko 900.000 kandidata na oko 50.000 lista, preneli su mediji u toj zemlji.

Ti lokalni izbori će omogućiti političkim strankama, uključujući ekstremno desničarkom Nacionalnom okupljanju, da procene svoju podršku i izborni zamah pred predsedničke i parlamentarne izbore zakazane u proleće 2027. godine.

U većim gradovima, počev od Pariza i Marseja, vlada neizvesnost u pogledu ishoda. U Parizu desnica ima za cilj da okonča 25 godina dominacije još uvek otporne levice, dok se Nacionalno okupljanje nada se da će pobediti u drugom najvećem gradu Francuske.

Vladajuća koalicija Renesanse, koja nikada nije uspela da napravi pravi proboj na lokalnim izborima od izbora Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) za predsednika 2017. godine, pokušaće da osvoji nekoliko gradova kao što je Bordo, koji trenutno drže Zeleni.

Lokalni izbori se po tradiciji održavaju u dva kruga, danas i u nedelju, 22. marta, iako se očekuje da će 93 odsto opština imati svoje gradonačelnike izabrane u prvom krugu, bez čekanja na drugi, ukoliko postoji samo jedna ili dve liste kandidata.

Tradicionalno popularni među francuskim biračima, jer se doživljavaju kao bliži njihovim težnjama nego nacionalni izbori, lokalni izbori bi mogli da imaju veliki odziv birača u prvom krugu.

Prema poslednjoj anketi, odziv birača bi mogao da bude između 65 i 71 odsto, u poređenju sa 63 odsto u 2014. i jedva 45 odsto 2020. godine za vreme pandemije korona virusa.

(Beta, 15.03.2026)