U Francuskoj danas prvi krug lokalnih izbora

Beta

Gotovo 49 miliona registrovanih glasača danas u Francuskoj u prvom krugu lokalnih izbora bira oko 900.000 kandidata na oko 50.000 lista, preneli su mediji u toj zemlji.

Ti lokalni izbori će omogućiti političkim strankama, uključujući ekstremno desničarkom Nacionalnom okupljanju, da procene svoju podršku i izborni zamah pred predsedničke i parlamentarne izbore zakazane u proleće 2027. godine.

U većim gradovima, počev od Pariza i Marseja, vlada neizvesnost u pogledu ishoda. U Parizu desnica ima za cilj da okonča 25 godina dominacije još uvek otporne levice, dok se Nacionalno okupljanje nada se da će pobediti u drugom najvećem gradu Francuske.

Vladajuća koalicija Renesanse, koja nikada nije uspela da napravi pravi proboj na lokalnim izborima od izbora Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) za predsednika 2017. godine, pokušaće da osvoji nekoliko gradova kao što je Bordo, koji trenutno drže Zeleni.

Lokalni izbori se po tradiciji održavaju u dva kruga, danas i u nedelju, 22. marta, iako se očekuje da će 93 odsto opština imati svoje gradonačelnike izabrane u prvom krugu, bez čekanja na drugi, ukoliko postoji samo jedna ili dve liste kandidata.

Tradicionalno popularni među francuskim biračima, jer se doživljavaju kao bliži njihovim težnjama nego nacionalni izbori, lokalni izbori bi mogli da imaju veliki odziv birača u prvom krugu.

Prema poslednjoj anketi, odziv birača bi mogao da bude između 65 i 71 odsto, u poređenju sa 63 odsto u 2014. i jedva 45 odsto 2020. godine za vreme pandemije korona virusa.

(Beta, 15.03.2026)

Lokalni izbori u Francuskoj: Ključni okršaj desnice i levice pred presudno glasanje za predsednika 2027. Sve oči uprte u ova ključna mesta

Danas prvi krug lokalnih izbora u Francuskoj: 49 miliona birača odlučuje, neizvesna trka u velikim gradovima: test snage pred bitku za vlast 2027.

Lokalni izbori u Francuskoj biće održani danas i 22. marta

Danas se održava prvi krug lokalnih izbora u Francuskoj: Generalna proba pred naredne predsedničke izbore

U Francuskoj danas prvi krug lokalnih izbora

U Francuskoj danas prvi krug lokalnih izbora

Prvi krug lokalnih izbora u Francuskoj: U većim gradovima vlada neizvesnost

uživo Rat na Bliskom istoku: Izrael pokrenuo talas napada na Iran, Iranci prete da će gađati Netanjahua

Zelenski: Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamenu za pomoć zemljama Bliskog istoka da se odbrane od dronova

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran zapretio da će ciljati Netanjahua; Tramp: SAD bi mogle da izvedu još udara na ostrvo Hark

Norovirus na kruzeru: Razbolelo se više od 150 putnika i članova posade

Japan i Francuska odbili Trampa, Britanija i Južna Koreja razmatraju slanje brodova u Ormuski moreuz

