U Francuskoj danas prvi krug lokalnih izbora

Gotovo 49 miliona registrovanih glasača danas u Francuskoj u prvom krugu lokalnih izbora bira oko 900.000 kandidata na oko 50.000 lista, preneli su mediji u toj zemlji.

Ti lokalni izbori će omogućiti političkim strankama, uključujući ekstremno desničarkom Nacionalnom okupljanju, da procene svoju podršku i izborni zamah pred predsedničke i parlamentarne izbore zakazane u proleće 2027. godine. U većim gradovima, počev od Pariza i Marseja, vlada neizvesnost u pogledu ishoda. U Parizu desnica ima za cilj da okonča 25 godina dominacije još uvek otporne levice, dok se Nacionalno okupljanje nada se da će pobediti u drugom najvećem