(Video) Vatra guta sve pred sobom na Novom Beogradu. Drama na Savskom keju, izbio veliki požar: Na terenu veliki broj vatrogasaca

Objekat je potpuno izgoreo, a krov se urušio Po dolasku vatrogasaca objekat je bio već zahvaćen vatrom U ulici Dr Ivana Ribara na Novom Beogradu večeras je izbio požar na jednom objektu, koji je u potpunosti izgoreo, a krov se urušio, saznaje Blic.

Požar je ugašen oko 23.30 sata. Po dolasku je utvrđeno da je objekat koji se nalazi na kopnu već u potpunosti zahvaćen vatrom. Na intervenciji su angažovani pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila. Kako se vidi na snimku, koji je objavila Instagram stranica "Moj Beograd", vatrogasaca pokušavaju da stave ogromnu vatru pod kontrolu, koja ne prestaje da kulja. Prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih, a