Mediji: Potpuno izgoreo objekat u Bloku 45 u Novom Beogradu

Jedan ugostiteljski objekat uz reku Savu u Bloku 45 u Novom Beogradu večeras je u potpunosti izgoreo, a krov se urušio.

Prvobitno se sumnjalo da gori splav kod Savskog nasipa. Kako prenosi portal Novosti, po dolasku vatrogasaca je utvrđeno da je objekat na obali, u Ulici Dr Ivana Ribara, u potpunosti zahvaćen vatrom. Na intervenciji su angažovani pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Novi Beograd, sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.