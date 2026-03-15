Iranske fudbalerke se predomislile: Dobile azil u Australiji, ali se vraćaju kući

Još tri članice iranske ženske fudbalske reprezentacije, kojima su date humanitarne vize za boravak u Australiji, promenile su mišljenje i vratiće se kući.

Aktivisti za ljudska prava iranske dijaspori saopštili su da se radi o Zahri Soltan Meškekar, Moni Hamudi i Zahri Sarbali. Zabrinutost za iranski tim je porasla pošto su igračice ćutale tokom himne na prvoj utakmici Azijskog kupa protiv Južne Koreje 2. marta – što je dovelo do toga da su u Iranu nazvane „ratnim izdajnicama“. Potvrđujući odluke, ministar unutrašnjih poslova Australije rekao je da je njegova vlada učinila sve što je mogla kako bi osigurala da žene