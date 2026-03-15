Krunić bez titule u Indijan Velsu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da osvoje titulu na turniru u Indijan Velsu.

U finalu su izgubile od češko-američke kombinacije Sinijakova – Tauzend rezultatom 7:6 (7:4), 6:4. Iako su bolje otvorile taj-brejk prvog seta i na pauzi imale prednost od 4-2, potom su rivalke vezale pet poena u nizu i osvojile prvi deo igre. Bolje su otvorile Tauzend i Sinijakova i naredni set, napravile prvi brejk u meču i povele sa 3:0. Krunić i Danilina su uspele da vrate set u egal brejkom u sedmom gemu, ali su popustile pod pritiskom i u desetom gemu