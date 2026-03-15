"Plakala sam 4 puta pre finala": Šampionka Indijan Velsa srušila Srpkinju, pa otvorila dušu o najvećoj žrtvi!

Američka teniserka Tejlor Taunzend i njena partnerka Katerina Sinijakova podigle su pehar u konkurenciji dublova na prestižnom turniru u Indijan Velsu, nakon što su u finalu savladale Anu Danilinu i Srpkinju Aleksandru Krunić sa 7:6(4), 6:4.

Ipak, iza ovog trijumfa krije se velika porodična drama i žrtva koju je Amerikanka morala da podnese. Taunzendova je priznala da je čitavo jutro pre finala provela u suzama, jer je zbog meča bila prinuđena da propusti peti rođendan svog sina Adina. - Pokušaću da izdržim, a da ne zaplačem ponovo. Jutros sam plakala bar četiri puta. Ovo je tako poseban trenutak za mene - rekla je Taunzendova odmah nakon što je primila pehar. Ona se potom obratila poraženim