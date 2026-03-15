Kaja Kalas: Sporazum oko kosovskog Zakona o strancima novi zamah dijalogu Beograd - Priština

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas zahvalila je "svima" na "konstruktivnom angažovanju" u ostvarenju sporazuma o registraciji i Zakonu o strancima, koji, kako je rekla, predstavlja "važan korak napred za dobrobit svih građana Kosova".

"To je neophodno da se osigura kontinuitet u isporuci javnih usluga", napisala je Kalas juče na mreži Iks. Ona je rekla da "ovaj napredak" stvara "novi zamah za dijalog Beograd-Priština" i izrazila spremnost da uskoro bude domaćin sastanka na visokom nivou. "Hvala svima koji su se konstruktivno angažovali da se ovo ostvari. Kako idemo dalje, ostaje od vitalnog značaja primena prošlih sporazuma", napisala je Kalas. Today’s agreement on civil registration and the Law