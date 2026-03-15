Bila su ipak dva napadača: Holandske vlasti u poteri za osumnjičenima za eksploziju kod jevrejske škole u Amsterdamu

Holandske vlasti traže dve osobe osumnjičene za eksploziju u noći između petka i subote kod jedne jevrejske škole u Amsterdamu posle sličnih napada na sinagoge u Liježu i Roterdamu.

Ranije je bilo objavljeno da se na osnovu snimka kamere obezbeđenja traga za samo jednom osobom. Gradsko veće je navelo da je eksplozija oštetila spoljni zid škole u ​​okrugu Bujtenveldert. Policija je navela da su dva napadača došla do škole skuterom, jedan je "postavio neki predmet" uz zid škole, a detonacija se dogodila dok su odlazili. Gradonačelnica Femke Halsema rekla je da Jevreji u Amsterdamu osećaju "i strah, i gnev" i da su sve češće meta antisemitizma.